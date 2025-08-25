ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Ï25Æü¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­¼õ·º¼Ô¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¿¦°÷¤¬È¯¸«¤·¡¢ÃËÀ­¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È5¿Í¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢ÊÌ¤Î¼õ·º¼Ô¤Ë¹â¤µÌó22¥»¥ó¥Á¡¢Ä¾·ÂÌó7¥»¥ó¥Á¤Î¸Ä¿ÍÂßÍ¿¤Î¥Ý¥Ã¥È¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢ÀéÍÕÃÏ¸¡¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£