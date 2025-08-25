国土交通省国土交通省は25日、国道4739カ所で地下の空洞を確認し、うち119カ所は陥没する恐れが高かったとする2024年度の調査結果を公表した。老朽化した下水道管が原因とみられる埼玉県八潮市の県道陥没事故を踏まえ、119カ所全てで修繕に着手し、完了を急ぐ。陥没は各地で相次いでおり、道路インフラの維持管理の強化が急務となっている。調査は、直轄している国道のうち橋やトンネル区間を除く2万810キロを対象に5カ年計画