マリナーズのカル・ローリー捕手は24日（日本時間25日）、本拠地T-モバイルパークでのアスレチックス戦に「2番捕手」で先発出場。第1打席で今季48号2ラン、第2打席で49号2ランを放った。この2連発でサルバドール・ペレス捕手（ロイヤルズ）が2021年に記録したメジャーの捕手最多記録（48本）を更新。さらに、マルチ本塁打でも2つの記録を塗り替えた。 ■「特別な瞬間で絶対に忘れない」