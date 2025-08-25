使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設が計画されている山口県上関町の長島＝2023年8月中国電力が山口県上関町で検討している使用済み核燃料の中間貯蔵施設を巡り、中国電が近く、建設の適否に関する調査結果を同町に伝達する方針を固めたことが25日、関係者への取材で分かった。適地との判断になる見通しで、今後は町による受け入れ可否の判断が焦点となる。上関町では元々、中国電が上関原発の建設準備を進めていた。2011年の東