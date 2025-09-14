ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンに、ポケモンたちのスペシャルグッズが登場！ハロウィーン・パーティをテーマにしたユカイでカラフルなアイテムを紹介します。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ポケモン ハロウィーングッズ2025」 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 発売日：2025年9月3日（水）〜順次販売場所：ユニバーサル・スタジオ・ストアほか キャップ