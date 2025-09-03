ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの2025年ハロウィーンでは、「ハミクマ」プロダクト史上最大規模の食べ歩きメニューが登場！ユニバーサル・マーケットに出現する「ハミクマ・マーケット」では、ダークでかわいいハミクマの世界観を味わえる限定フードが勢揃い。思わず写真を撮りたくなるメニューで、映えて、おいしくて、ちょっと刺激的なハロウィーンを楽しめます☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハミクマ・ハロウィ