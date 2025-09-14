ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの2025年ハロウィーンイベントに、世界中で愛される「ポケモン」たちのレストランが2025年も登場！すべてのメニューが一新され、ハンバーグやスイーツ、ドリンクまで、ハロウィーンならではの賑やかでかわいいラインナップが揃いました。子どもから大人まで楽しめる見た目と味わいのメニューは、パークでの特別な時間をより思い出深いものにしてくれます☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン