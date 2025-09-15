YouTubeチャンネル「火葬場談義（旧・下駄のチャンネル）」が公開した動画『首吊の◯体の様子について』で、元火葬場職員の下駄華緒氏（以下、下駄）が、ネット上で語られる首つりのご遺体に関する情報には誇張があると指摘し、自身の経験にもとづいて説明した。動画の冒頭で下駄は「かなり重たいテーマになります」と述べ、「『うわ、ちょっと今キツイな』『聞きたくないな』という方は、今の段階で動画をシュッと消してください