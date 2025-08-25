コカ・コーラから、『スター・ウォーズ』とコラボレーションした限定デザイン製品が2025年9月1日より全国発売される。オリジナルコラボグッズが当たるキャンペーンも実施される。 コカ・コーラとウォルト・ディズニー・カンパニーとの関係は、70年前の1955年、米国ディズニーランド・リゾートの開園時にまで遡る。このコラボレーションでは、ダース・ベ