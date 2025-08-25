『ブレードランナー』シリーズ初のドラマ版「ブレードランナー 2099（原題）」が、2026年にAmazon で配信されることが正式に決定したようだ。 米が報じている。Amazon MGM Studiosの米国SVOD TV開発およびシリーズ共同制作部門責任者であるローラ・ランカスターが、カラ・スミスとトム・リーバーの昇進を発表する社内メモの中で、2026年配信予定と明らかにした。