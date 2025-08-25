ºî¶È°÷2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´É¤òÄ´¤Ù¤ë¾ÃËÉÂâ°÷¡á2024Ç¯9·î19Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î²¼¿åÆ»¹©»ö¸½¾ì¤ÇºòÇ¯9·î¡¢ºî¶È°÷2¿Í¤¬Î®¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÁêÌÏ¸¶Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ï25Æü¡¢¸½¾ìºî¶È°÷¤ËÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·ÙÊó¤Î¼êÃÊ¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸µÀÁ¤±²ñ¼Ò¤Î»°¿­·úÀß¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤ÈÆ±¼Ò¤Î¸½¾ì´ÆÆÄ¤Ç40Âå¤ÎÃËÀ­¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯9·î19Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶èÍÛ¸÷Âæ3ÃúÌÜ¤Î