ニューストップ > 海外ニュース > 韓国ニュース > YOUNITEのウノが女性ファンから性被害 ファンにキス迫られる映像拡散 韓国 アイドル 海外・国際ニュース スポーツソウル日本版 YOUNITEのウノが女性ファンから性被害 ファンにキス迫られる映像拡散 2025年8月25日 10時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 韓国のボーイズグループ「YOUNITE」のウノがブラジルで性被害を受けた 公演を終えて帰る途中、ある女性が観客をかき分け強引にキスを試みたという 当時の映像がSNSを通じて拡散され、議論を呼んでいる 記事を読む おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分 「蚊の10倍」猛烈かゆみが襲う 水辺にいる″スケベ虫″に注意 2025年8月25日 19時57分 「村もさぞ無念」鳥羽シェフ監修の“1億2600万円”古民家レストランが3年で閉業もSNS冷ややか声 2025年8月25日 20時10分 「クマ殺すな」北海道に苦情殺到→石井アナ「これ誰が苦情電話してるんですか？」 石原良純「自分とこの町に出たらどうするの？」 カンテレ番組 2025年8月24日 18時20分