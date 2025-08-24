高齢者に多く発症する変形性膝関節症。進行すると歩行が困難になるなど日常生活に大きな障害が出ます。そのため、できるだけ早期に治療を開始するのが理想ですが、もし症状が進んでから治療をする場合にはどのようなことを行うのでしょうか？ 重症度別治療法について、あおき整形外科リハビリクリニックの青木先生に聞きました。 監修医師：青木 隼人（あおき整形外科リハビリクリニック） 2010年3月東京医科歯科大学医学部