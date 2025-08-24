骨粗しょう症を発症すると骨折をしやすくなるだけでなく、寝たきりのリスクが高くなり、その結果、死亡率が高くなることがわかっています。今回は骨粗しょう症とはどのような病気か、発症の原因など、あおき整形外科リハビリクリニックの青木先生に教えてもらいました。 監修医師：青木 隼人（あおき整形外科リハビリクリニック） 2010年3月東京医科歯科大学医学部医学科卒業。2013年4月東京医科歯科大学整形外科教室入局。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
- 2. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
- 3. 趣里&三山凌輝 2人で区役所へ?
- 4. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
- 5. 有吉が骨折「全治6週間」報告
- 6. 福山に特大しっぺ返しの可能性
- 7. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
- 8. 飲酒して眠っていた女性に集団で性的暴行加える…仙台地検がキーエンス元社員４人を起訴
- 9. 搬送された松田美由紀 近況報告
- 10. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
- 1. 飲酒して眠っていた女性に集団で性的暴行加える…仙台地検がキーエンス元社員４人を起訴
- 2. 「ニンバス」拡大 自己負担費は
- 3. 伸びる黒々とした毛…職場で不快
- 4. 「焼き場に立つ少年」数奇な運命
- 5. 松本人志復帰でTV局と全面戦争か
- 6. 学校職員を相次ぎ逮捕 大変遺憾
- 7. 客からの差し入れ ドン引きの1位
- 8. 資料館が全焼 打上花火が引火か
- 9. 比で邦人2人射殺 金銭トラブルか
- 10. 道頓堀ビル火災「異例なケース」
- 1. 日曜報道 コメがエッフェル一色w
- 2. クマ駆除に苦情「これ誰が?」
- 3. 「サザエさん症候群」に効く習慣
- 4. DAISO品から珍しい花咲く 驚く声
- 5. 中国の抗日行事に「参加自粛を」
- 6. 石破首相の辞任「必要ない」57%
- 7. コロナ感染から4年 致命的後遺症
- 8. タイで妊娠→結婚→天井裏に下着
- 9. ベランダから転落か 3歳女児死亡
- 10. 激臭対策 逆効果を心配する声も
- 1. 択捉島でロシア人旅行者10人不明
- 2. 米のチャレンジ動画に非難殺到
- 3. 楽園じゃない? ハワイの「闇」
- 4. 邦人と台湾を巡り危険なトラブル
- 5. Oh my gosh…米動物病院が大爆発
- 6. 中国 ホテルで毎晩屋台販売か
- 7. 新アルバムをカセットで販売
- 8. 米欧が「安全の保証」露容認へ
- 9. 寿司の「最も権威的な食べ方」
- 10. 米 半導体企業の株式を取得か
- 1. 実母と初対面 判明した残酷事実
- 2. 露が停戦へ?「北方領土」の謎
- 3. こっそりと…隠れ富裕層の特徴
- 4. ご飯はボソボソ…徳川将軍の食事
- 5. 退職代行で失敗 30分袋叩きに
- 6. AI技術導入へ 日本の企業の変化
- 7. 「鬼滅」の利益を…3社で山分け?
- 8. 20時間残業の給与 違いを比較
- 9. フリード購入者 意外な年代構成
- 10. "ミックスルーツのかわいいランナー"と囃し立て…15歳ドルーリー朱瑛里選手をいたずらに消費するバカな大人
- 1. ソニーのゲーミングギアに本気
- 2. ソニー「INZONE」に新製品を発表
- 3. Nothing初ヘッドフォン 2色発売
- 4. 装着感は良好 Oura Ring 4の魅力
- 5. 米ホワイトハウスがTikTok開設
- 6. 「黒人はバカ」MetaのAIに指摘
- 7. トムクルーズ最新作 BD+DVD発売
- 8. Apple Watchに血中酸素濃度測定
- 9. FRONTIER 期間限定の特価セール
- 10. 錬金術がついに完成か。水銀を金に変える方法
- 11. ミッドレンジスマホ「motorola edge 40」の日本向けメーカー版にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
- 12. AIモデル「Grok-2.5」のオープンソース化をイーロン・マスクが発表、Grok 3も半年後にオープンソース化予定
- 13. [本日の一品]ドーナツに続け！ コンビニサンドイッチを守る「クリア装甲」で運搬革命
- 14. バキバキになったiPhoneと「iPhone 16 Pro」を比べてみた
- 15. DJI初 360°カメラレビュー
- 16. SB AIを活用した新たな技術開発
- 17. 【LINEでブロックされたかも!_】「メンバーがいません」表示される原因とは？ LINE専門家ひらい先生が解説
- 18. Purnhub運営企業 買収される
- 19. サイゼの人気メニュー終了で悲嘆
- 20. ガラス掃除が楽に 新モップ型
- 1. 高校野球で異変 SNSで報告相次ぐ
- 2. 大谷の頂点の終わりか 異変数々
- 3. 大谷の起用法 米報道で議論爆発
- 4. 大谷翔平 ダメ押し45号ソロ放つ
- 5. 巨人・甲斐拓也の骨折 復帰絶望?
- 6. 久保建英の交代「泣きたくなる」
- 7. ザギトワに仰天 雰囲気激変の姿
- 8. 井上尚弥に挑戦 異例の早来来日
- 9. 佐藤輝が復調? まだ「大台」か
- 10. 鈴木唯人 フライブルクで開花か
- 1. 津田が番組降板 理由に凪咲絶句
- 2. ゴキ3万匹発生 TikToker強制退去
- 3. 趣里&三山凌輝 2人で区役所へ?
- 4. 有吉が骨折「全治6週間」報告
- 5. 中居氏めぐる新報道 見事合致か
- 6. 「国宝」を鑑賞 有吉弘行が激怒
- 7. 搬送された松田美由紀 近況報告
- 8. 元夫は海外 ローサは「送迎BBA」
- 9. 大河 有吉が服部半蔵役で出演へ
- 10. 長嶋一茂の一時退席 SNS批判殺到
- 1. 茨城に“泊まれる体験型植物園”が誕生へ！ 自然と触れ合う温浴施設やレストランも登場
- 2. 娘にみそ汁教えた妻 33歳で死去
- 3. ChatGPT超え? Romiの活用方法
- 4. これが330円? ダイソーのバッグ
- 5. まるで花束 クッキー缶に驚き
- 6. 上級者見え間違いなし コーデ術
- 7. 飼い主びっくり 猫の自由な行動
- 8. キティとコラボ 限定グッズも
- 9. 30・40代の女性に多い橋本病とは
- 10. 北海道 名物「すいかソフト」