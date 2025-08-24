骨粗しょう症を発症すると骨折をしやすくなるだけでなく、寝たきりのリスクが高くなり、その結果、死亡率が高くなることがわかっています。今回は骨粗しょう症とはどのような病気か、発症の原因など、あおき整形外科リハビリクリニックの青木先生に教えてもらいました。 監修医師：青木 隼人（あおき整形外科リハビリクリニック） 2010年3月東京医科歯科大学医学部医学科卒業。2013年4月東京医科歯科大学整形外科教室入局。