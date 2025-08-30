¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¡Û(Estadio Municipal Carlos Tartiere)¥ª¥Ó¥¨¥É 0-3(Á°È¾0-1)R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼<ÆÀÅÀ¼Ô>[R]¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú2(37Ê¬¡¢83Ê¬)¡¢¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(90Ê¬+3)<·Ù¹ð>[¥ª]¥ë¥«¡¦¥¤¥ê¥Ã¥Á(66Ê¬)¡¢¥À¥Ë¡¦¥«¥ë¥Ü(72Ê¬)[R]¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë(80Ê¬)´Ñ½°:29,758¿Í¨¦¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é1G1A! ¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÇúÈ¯¤Ë¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¡Öº£µ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¡×