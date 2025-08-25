ニューストップ > 仕事・教育ニュース > もうLINEの既読はつかない…絶縁した友人が急逝、50代女性の涙 女友達・男友達 キャリコネニュース もうLINEの既読はつかない…絶縁した友人が急逝、50代女性の涙 2025年8月25日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある50代女性は、40年以上も付き合いがあった友人について投稿を寄せた コロナ禍で女性が辛い状況にあった際、友人に自己中を発揮され絶縁したそう その後友人の訃報を耳にし、女性は絶縁したことへの後悔が込み上げたとした 記事を読む おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分 「蚊の10倍」猛烈かゆみが襲う 水辺にいる″スケベ虫″に注意 2025年8月25日 19時57分 「村もさぞ無念」鳥羽シェフ監修の“1億2600万円”古民家レストランが3年で閉業もSNS冷ややか声 2025年8月25日 20時10分 「クマ殺すな」北海道に苦情殺到→石井アナ「これ誰が苦情電話してるんですか？」 石原良純「自分とこの町に出たらどうするの？」 カンテレ番組 2025年8月24日 18時20分