¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¡Û(¥¢¥Î¥¨¥¿)¥½¥·¥¨¥À 2-2(Á°È¾0-2)¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥½]¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢(61Ê¬)¡¢¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó(69Ê¬)[¥¨]¥Ú¥ì¡¦¥ß¥¸¥ã(10Ê¬)¡¢¥Ï¥Ó¡¦¥×¥¢¥É(45Ê¬+1)<·Ù¹ð>[¥½]¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®(75Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(79Ê¬)[¥¨]¥¨¥É¥¥¡¦¥¨¥¹¥Ý¥¸¥È(44Ê¬)¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥«¥ì¥í(90Ê¬+5)´Ñ½°:31,616¿Í¨§¥½¥·¥¨¥À¤Ï2ÅÀº¹ÄÉ¤¤¤Ä¤­¥É¥í¡¼¡Äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ïº£µ¨½é¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÇÁ´2ÅÀ¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¨¦¥Á