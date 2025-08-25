「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）この快音が聞きたかった。みんながこのアーチを待っていた。最近３試合で無安打だった阪神・佐藤輝明内野手（２６）が、四回に自身９試合ぶりとなる３２号ソロを右翼に放つなど、２安打２打点で勝利に貢献した。お目覚めとなった４番の活躍に引っ張られて、１３安打８得点と快勝。マジックは２つ減って１６となり、猛虎が２年ぶりの栄冠へ突っ走る。高々と舞い上がった打球は神宮