女優の浜辺美波（24）が24日、都内で写真集「25」（講談社）の発売記念会見を行った。20歳だった2021年以来の写真集で、初めてすっぴんでの撮影に挑戦。「保湿や紫外線対策、日々の睡眠や食事の積み重ねが肌に出る。20歳からの5年間で美意識はアップデートされています」と美の秘訣（ひけつ）を披露。29日には25歳の誕生日を迎える。今後の目標は「体力をつけること」とし、「夏は暑いですし、冬も寒い。その中で集中力を絶