「ヤクルト１−８阪神」（２４日、神宮球場）長期ロード勝ち越しを前夜に決めた上で、また一つ、阪神が白星を積み上げた。これで球宴直前から１０カード連続負け越しなし。敵地でも勝負強さが光るが、藤川球児監督は「あと３試合すれば甲子園に戻れるというのは、選手たちにとっても自分たちにとってもうれしいことなので。３試合、横浜で頑張るというとこですね」と２６日からのロード最終カード・ＤｅＮＡ３連戦（横浜）を見