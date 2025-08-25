俳優の阿部寛（61）が24日、都内で主演映画「俺ではない炎上」（監督山田篤宏、9月26日公開）の完成披露試写会に出席した。突然SNS上で殺人犯にされ、逃亡を余儀なくされる会社員という役どころ。「SNSをやっていないので意味が分からなかったが、台本を読んで本当に怖かった。久しぶりに追い込まれる役だったので、楽しんでやりました」と笑顔。12月にパンツ一枚で崖を下りる過酷なシーンにも挑み、「きついと思っていたが、