俳優の広瀬すず（２７）が２４日、東京・千代田区の神田明神で行われた、主演映画「遠い山なみの光」（９月５日公開）の公開直前大ヒット祈願イベントに、共演の松下洸平（３８）と参加した。涼やかな浴衣姿で登場した広瀬は、ヒットを祈願した絵馬に「また皆さまとご飯食べたい！」としたためた。松下から「食べればいいじゃん！」とツッコまれると、「皆さまお忙しいから、なかなか食べられないと思う。誘う勇気がなくて」と