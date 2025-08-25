「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（９月１４日、ＩＧアリーナ）ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（大橋）に挑戦する、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）が２４日、羽田空港に来日した。試合３週間前という異例の早期来日となったが「時差調整が第一の目的で、日本が初めてなので街や国を見てみたい。日本が楽しみで早く来た」と