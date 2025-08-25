◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人は今季３度目の４連勝を狙ったＤｅＮＡ戦で２―４で敗戦。これで３連勝で迎えた４戦目の勝敗は●〇〇●●●●と２勝５敗となった。今季の最多連勝は５月２１日の阪神戦から２５日のヤクルト戦までの５で、次いで４月２７日の阪神戦から５月１日の広島戦までの４。４連勝以上はわずか２度しかない。巨人は残り２９試合。シーズン（５０年の２リーグ制以降