8月、新潟労働局の審議会で最低賃金を65円引き上げ、1050円とする答申が行われた。これに対し、県労連などは上げ幅が不十分だとして、さらなる賃上げを求めた。この要望を受けて再び審議会が開かれたが「急激に上げることは難しい」として、県内の最低賃金を1050円とすることを新潟労働局に再答申した。 ■最低賃金 初の“1000円超”答申も引き上げ幅に異議 「物価は今この瞬間にも上がり続けている」「実質賃金のマイナスの下