櫻坂４６が２４日、京セラドーム大阪で全国ツアー「５ｔｈＴＯＵＲ２０２５“Ａｄｄｉｃｔｉｏｎ”」の最終公演を迎えた。グループ５度目となる今ツアーは、５都市１１公演で過去最大規模となる２６万人を動員。７月には東京ドーム公演を３日間開催しており、櫻坂４６として初めて１つのツアーでドーム公演を５日間行った。この日も４万人のファンが集結し、華々しくフィナーレを飾った。ドーム公演を５日間開催したこと