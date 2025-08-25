◆パ・リーグ楽天２―３オリックス（２４日・楽天モバイルパーク）オリックス・若月が、一振りで流れをたぐり寄せた。２―１の７回無死、１ボールから鈴木翔の直球を捉え、左越えに５号ソロ。「楽天戦が大事というのはすごく分かっていたので、勝ち越すことができてよかった」。７月１２日の日本ハム戦（エスコン）以来となるアーチよりも、ＣＳ争いの天敵からの１勝を喜んだ。７月に月間打率３割９分３厘をマークすると、今