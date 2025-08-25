◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島５―４中日（２４日・マツダスタジアム）広島・常広が、今季初先発でプロ２勝目を手にした。５回まで１５０キロ超の直球を主体に５奪三振で２安打無失点。５点リードの６回にブライトに３ランを浴びて降板したが、昨年９月１５日のＤｅＮＡ戦で初登板勝利して以来３４３日ぶりの白星。２３年ドラ１は「負けないように食らい付こうと思った」と“先輩”の意地を見せ、中日・金丸とのドラ１対決に投げ勝