◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―４ＤｅＮＡ（２４日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡに敗れ、連勝が３で止まった。手痛い敗戦の中で、輝きを放ったのはリチャード内野手（２６）だ。４点を追う５回、左中間席上部の映像広告を直撃する飛距離１４７メートルの特大８号ソロ。メジャー級のパワーを見せつけた。規格外のパワーが、本拠地に２年ぶりの轟音（ごうおん）を響かせた。リチャードが放った打球は天井をなぞるように放物線