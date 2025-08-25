レコード会社「日本クラウン」の新人オーディションの決勝大会が24日、都内で行われ、愛知県出身の大学1年生の生田瑚桃（いくた・こもも）さん（19）が2572人の頂点に輝いた。小学5年ごろから活動。ハスキーな声で「かもめが翔んだ日」（渡辺真知子）を歌唱し審査員をうならせた。同社からデビューが決定し「日本武道館でライブをして、『ミュージックステーション』でタモリさんに会いたい」と語った。