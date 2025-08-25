《札幌競馬出来事＆制裁》【出走取消】▽2R…ウインロズパレード（右前脚ハ行）【競走除外】▽4R…ベイビーベリッシモ（馬場入場後に左前肢ハ行）【過怠金】▽7R…荻野琢5万円（ムチの使用法）【戒告】▽3R…舟山（2角手前で前の馬に接触）▽5R…ティータン（4角手前外斜行）▽7R…小林美（直線外斜行）▽9R…丹内（4角外斜行）▽10R…トーレス（ムチの使用法）