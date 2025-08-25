◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―８阪神（２４日・神宮）阪神・佐藤輝がトンネル脱出弾だ。１点リードの４回先頭。奥川の変化球を振り抜いた。高々と舞い上がった打球は、右翼席へ吸い込まれた。「積極的に、と思っていた。初球からいいスイングができた」。自身９戦ぶりの３２号ソロで、今季最長タイの１７打席連続無安打の小休止から抜け出した。前夜は今季ワーストタイの４三振。佐藤輝にとって「調子がいい時は三振しな