◇セ・リーグ広島5-4中日（2025年8月24日マツダスタジアム）2点リードの8回に登板した広島・島内が今村猛が持つ通算115ホールドの球団記録に並んだ。2死からピンチを招き細川の左前適時打で1点差に迫られたが、ボスラーを左飛に仕留め後続を断った。「反省するところばかりですけど、チームとして結果的に勝てたので良かった。猛（今村）さんとも現役が被っていて、すごい実績を持っている人。ホールドという数字だけで