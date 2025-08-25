◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１―８阪神（２４日・神宮）佐藤輝が９試合ぶりの本塁打を含む２安打を放ったが「復調した」とは言い切れない。４回の右越え３２号ソロはストレートのタイミングで振りに行って、初球の甘いスライダーを出合い頭で捉えた。８回の右前適時打も高く浮いた甘い変化球を仕留めたものだった。気持ち的には楽になったはずだが、まだ技術的には気になる点がある。厳しいインコース攻めも影響してか「か