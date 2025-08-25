◇セ・リーグ中日4-5広島（2025年8月24日マツダスタジアム）中日・金丸が味方の拙守から崩れ、自己ワーストの1イニング5失点。自責点は0ながら、5回5失点で5敗目を喫した。左腕が「（失策を）カバーできずズルズルいったのが一番だめ」と振り返ったのは3回。先頭・石原の三ゴロをチェイビスが一塁悪送球すると、前川の左前適時打、モンテロの左越え2点二塁打に続き、末包に2ランを被弾した。チームの連勝は3で止まり、再