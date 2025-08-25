歌手のピコ太郎が、２５日より１年間に渡る新たな音楽プロジェクト「ＴｏｔｔｅｍｏＲｅｌｅａｓｅ８０．８」（トッテモ・リリース・ハチジュッテンハチ）を始動することを発表し、取材に応じた。２０１６年８月２５日に代表作「ＰＰＡＰ」が誕生し、来年の８月２５日で１０周年を迎えることを記念したプロジェクトで、１年間で８０．８曲（８０曲と謎の０．８曲）を配信リリースする予定だ。お笑いタレント・古坂大魔王が