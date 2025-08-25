広島は、広島市南区の球団事務所で今年3回目のスカウト会議を開き、今秋ドラフト候補の高校生を25人に絞り込んだ。そのうち約20人の映像を確認し、ランク分けも行った。田村恵スカウト部長は最上位ランクとして、健大高崎の最速155キロ右腕・石垣元気投手の名前を挙げた。「上位候補になるかなという（高校生の）選手は3人くらい。（石垣は）誰が見ても当然最上位。大学、社会人を含めても上位になってくるんじゃないかという