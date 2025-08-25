◇セ・リーグ広島5-4中日（2025年8月24日マツダスタジアム）広島・常広羽也斗投手（23）が中日戦（マツダ）で今季初登板初先発。5回1/3を3失点（自責2）にまとめ、昨年9月15日にプロ初勝利を挙げて以来となる勝利を挙げた。チームは一夜で4位に再浮上。クライマックス・シリーズ進出圏内へ終盤戦も熾烈（しれつ）な争いが続くが、若き背番号17の台頭に期待がかかる。8月後半での今季初登板。常広はチャンスをものにしよ