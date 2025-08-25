サンドウィッチマンとKis-My-Ft2がお金にまつわるアレコレを調査＆検証するバラエティー番組『10万円でできるかな』。本日8月25日（月）の3時間SPでは、大好評企画『クイズ ハウマッチマン』をたっぷり放送。今回は1106人もの外国人に大調査！外国人が実際に食べて美味しかったと激推しする「日本の飲食チェーン ベスト30」を発表する。【映像】外国人は、真夏の日本へ何しに来る？ 195人への調査で判明した「旅の目的トップ5」