新日本プロレスの永田裕志（５７）が、来年１月４日東京ドーム大会で現役を引退する棚橋弘至（４８）との最後のシングルマッチに秘める思いを明かした。自身がプロデュースする９月７日千葉・東金大会のサブタイトルは「青義奉謝」。その意味と、２０００年代から団体エースの座を争い、数々の激闘を繰り広げた棚橋とのラストマッチ実現の経緯とは――。永田と棚橋のシングルマッチは２０１７年７月のＧ１クライマックス公式戦