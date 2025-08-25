スペイン２部のレガネスは８月21日、５部を戦うBチームにMF中井卓大が加入したと発表した。９歳で世界的強豪のレアル・マドリーのカンテラ（下部組織）に入り、“ピピ”の愛称で注目を浴びてきた中井は、厳しい競争を勝ち抜き、マドリーのBチームまでは順調に昇格した。だが、Bチームでは出番を得られず、ここ２シーズンはレンタルでプレーしていた。そんな“日本の宝石”のマドリー退団に注目したのが韓国メディア『OSEN』