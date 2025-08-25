森保一監督が率いる日本代表は、2026年の北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げている。欧州のトップリーグで活躍する選手をずらりと揃え、層も厚い。そんな森保ジャパンの充実ぶりについて報じたのが、韓国のメディア『Xports News』だ。「日本は狂気の沙汰だ！ GK １人を除いてすべて欧州組か。ワールドカップ優勝も夢物語でない」と見出しを打ち、次のように伝えた。「日本代表はメンバーの大半を欧州組で埋める可能性が