《新潟競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽6R…スフェーンテソーロ（馬場入場後に熱射病）【競走中止】▽4R…ロドラント（3角＝異常歩様）▽5R…チャームドウイング（4角＝異常歩様）【過怠金】▽5R…菅原明10万円（ムチの使用法）、原7万円（ムチの使用法）【戒告】▽3R…原（1角内斜行）、上里（1角外斜行）▽6R…岩田望（4角内斜行）▽9R…荻野極（直線外斜行）▽12R…谷原（発走後内斜行）