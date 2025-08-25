巨人は２４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に２―４で敗れ、連勝が３でストップした。先発した赤星は初回に捕手・岸田の失策が絡んで１４球で先制点を献上。４回に筒香のソロ、５回には宮崎の２ランを浴びて、５回６安打４失点で９敗目を喫した。攻撃陣は５回にリチャードが左中間の看板を直撃する特大ソロを放ったが、その直後の満塁機を生かせなかった。阿部慎之助監督（４６）は「あの回、ちょっと勝負かけたんだけどね。あ