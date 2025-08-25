阪神は２４日のヤクルト戦（神宮）に８―１で大勝し、優勝マジックを「１６」に減らした。主砲・佐藤輝明内野手（２６）は９試合ぶりとなる３２号ソロを含む４打数２安打、２打点の活躍。直近７戦で２８打数２安打、ノーアーチだったが、本格復調への号砲となるのか…。本紙評論家・伊勢孝夫氏がこの日の背番号８を?徹底解剖?した。【新ＩＤアナライザー・伊勢孝夫】打撃のタイミングってのはな「いち…にい…さん！」で打ちにい