準優勝した日大三ナインが決勝戦から一夜明け、町田市内の同校に到着した。熱戦を演じた選手を小倉全由前監督やバレーボール部員、保護者、学校関係者ら約150人が出迎えた。三木有造監督は「生徒は本当に一日一日成長してくれた。皆さんに後押ししていただけたことを感謝したい。準優勝でしたけど本当にありがとうございました」と深々と頭を下げた。主将の本間律輝（りつき＝3年）は「日本一の目標は後輩たちに託したい」