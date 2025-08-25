ラグビー選手姫野和樹さん（３１）ラグビー選手の姫野和樹さん（３１）は、給食費が払えないなど経済的に苦しい家庭環境で育った。大切なお金をなくし、申し訳なくて自ら命を絶とうとしたことも。ラグビーと出会い、「この境遇から抜け出そう」と練習に励み、日本代表になった今、貧困でつらい思いをする子どもたちに「夢を持って」と呼びかける。「なんで普通の家じゃないんだろう」名古屋市にある古いアパートの６畳２間に