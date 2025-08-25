プラスチックごみによる環境破壊に歯止めをかけられるのか。国際社会はその岐路に立たされていると言えよう。各国は早期に交渉を再開し、着地点を探らねばならない。プラスチックごみによる環境汚染を防止する、初の国際条約作りが暗礁に乗り上げている。１８４の国と地域が参加した政府間交渉は合意に至らないまま閉会した。再開の時期は決まっていない。２０２２年から続く交渉は、昨年末が期限だった。韓国で開催された前