ガソリン税の暫定税率の廃止を巡る与野党の協議が本格化している。約１兆円の税収減を賄う代替財源を確保し、また脱炭素にも逆行しない、新たな制度作りを進めるべきだ。自民、公明、立憲民主など与野党６党は、先月末、ガソリン税の暫定税率を年内に廃止することで合意した。現在、実務者の協議で具体策を検討している。ガソリンの暫定税率が始まったのは１９７４年だ。道路整備の財源が不足したため、２年間の時限措置とし