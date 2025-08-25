今年度で終了する戦没者遺族が戦地を巡る「慰霊友好親善事業」について、主催する日本遺族会が、来年３月の最後の訪問地にミャンマーを選んだことがわかった。政情不安のため同国での実施は見送られてきたが、慰霊を望む遺族が多く、地域を絞って約６年ぶりに訪問することを決めた。事業は１９９１年に始まり、２０２４年度までに国内外の各地で計４５１回実施され、延べ１万６３２０人が参加した。ただ、遺族の高齢化が進んだ